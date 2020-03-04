Пресс-секретарь министра здравоохранения опровергла слухи о новом случае заражения коронавирусом

Пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян опровергла слухи о том, что в Армении зарегистрирован новый случай коронавирусной инфекции. В беседе с Арменпресс, Никогосян сказала, что если появится какая-либо новая информация по этому вопросу, об этом будет официально сообщено.

«У нас бывают подозрительные случаи каждый день, и в случае подтверждения диагноза мы сообщим», - сказала Никогосян, подчеркнув, что нового случая заражения не зарегистрировано.

Первый и пока единственный случай коронавирусной инфекции в Армении был подтвержден ранним утром 1 марта. Зараженный - 29-летний мужчина, который прибыл в Армению из Ирана 28 февраля. 1 марта в гостинице «Golden Palace» в Цахкадзоре были изолированы 32 человека, которые контактировали с этим человеком.