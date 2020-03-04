20 семей беженцев из Азербайджана получили сертификаты на покупку квартир

Министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и начальник Миграционной службы Армен Казарян передали сертификаты на покупку квартир первым в рамках госпрограммы 20 семьям, насильственно перемещенным из Азербайджана и оставшимся без крова на 30 лет.

Как сообщает Арменпресс, 112 семьям вынужденных переселенцев в 2020 году будут предоставлены сертификаты на покупку квартир.

«Наше правительство нашло способы улучшить жизнь беженцев из Азербайджана. С прошлого года мы при непосредственном призыве и участии главы миграционной службы Армена Казаряна пытаемся найти средства. В этом году по решению правительства на реализацию программы было выделено около 1,5 млрд драмов», - сказал Сурен Папикян и добавил, что срок приобретения установлен один год.

По его словам, среди 112 бенефициаров есть люди, которым грозит опасность того, что завтра они могут остаться без крова.

Фото: Татев Дурян

Армен Казарян сообщил журналистам, что в рамках программы решаются проблемы перемещенных лиц из Азербайджана и проживающих во временных приютах в 5 административных районах Еревана.

«112 семей включены в первые 5 административных районов, а 185 семей включены в остальные пять административных округов. На первый этап было выделено около 1,5 млрд драмов, и мы уже утвердили 2,1 млрд драмов для второго этапа. В 2020 году мы не сможем предоставить жилье только перемещенным лицам из Азербайджана, проживающим в Шенгавите, поскольку там проживает самая большая группа», - сказал Казарян.

Начальник Миграционной службы также ознакомил участников с деталями программы и подчеркнул, что гражданам также предлагается нововведение.

Граждане могут использовать предоставленные деньги в качестве взноса для ипотечного кредита, если они того пожелают. Естественно, это не принуждение, а выбор. Гражданам выделено 12 млн драмов на покупку однокомнатных квартир, а для двух- и трехкомнатных квартир - 14,6 и 17,3 млн соответственно.

«Государственный комитет кадастра подсчитал и представил нам среднюю стоимость купли-продаж, зарегистрированных за первые шесть месяцев 2019 года, которая легла в основу этих сертификатов», - сказал Казарян.

Вынужденная переселенка Рита Степанян сказала журналистам, что действующие власти немедленно отреагировали на ее письмо.

«Сейчас я живу с дочерью, мы получим однокомнатную квартиру. Я очень благодарна властям за то, что они не оставили нас без внимания и предоставили нам эти сертификаты на покупку квартиры. В эти годы мы жили на площади 12 квадратных метров», - сказала Рита Степанян.