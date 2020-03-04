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Три итальянских туриста погибли под лавиной в Грузии

Три итальянских туриста погибли под лавиной в Грузии

Три туриста из Италии погибли в результате схода лавины в регионе Сванетия на горе Тетнульд. Как передает Арменпресс, об этом сообщает компания развития горных курортов Грузии.

"Под лавину попала группа итальянских туристов, шестеро человек, катавшихся на лыжах. Они оказались в запретной зоне в районе вершины Тетнульд, где установлены предупреждающие знаки о высокой лавиноопасности", - заявили в компании журналистам.

По данным компании, двух туристов спасатели вывели из под лавины невредимыми, один получил множественные повреждения, а трое найдены мертвыми.

 

 


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БелТА


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