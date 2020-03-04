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Италия закрывает школы и университеты из-за коронавируса

Италия закрывает школы и университеты из-за коронавируса

Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты в связи с распространением нового коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство ANSA.

По его даным, это решение вступает в силу с четверга, 5 марта. Согласно последним данным, жертвами коронавируса в Италии стали 79 человек, заразились 2263, 160 вылечились. Случаи заражения есть почти во всех регионах, эпицентры - Ломбардия и Венето.

 

 


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