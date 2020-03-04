Турция не может играть какой-либо роли в процессе урегулирования карабахского конфликта: глава МИД

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян уверяет, что встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ в МИД Турции была плановой, и у Армении нет никаких опасений по этому поводу. Турция не может играть никакой роли в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян заявил об этом в Национальном Собрании в ответ на вопрос депутата фракции «Просвещенная Армения» Тарона Симоняна.

Симонян напомнил, что два дня назад сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели встречу в МИД Турции и обсудили некоторые вопросы, связанные с нагорно-карабахской проблемой. Депутат поинтересовался, знает ли МИД Армении, что они обсуждали и какие шаги следует предпринять.

Зограб Мнацаканян отметил, что у сопредседателей Минской группы ОБСЕ есть свой план работы, который также включает в себя встречи с представителями стран-членов ОБСЕ и Минской группы по мере необходимости. Он заверил, что в этих встречах нет ничего нового, ничего экстраординарного, это плановые встречи, и сопредседатели Минской группы выполняют свои функции.

«Полностью доверяем сопредседателям, мы очень хорошо знакомы с этим планом и хорошо знаем, над какими подходами они работают, так как именно мы с ними работаем. В этом плане ничего необычного нет. Это не первая встреча, раньше были встречи с рядом других стран, запланированы и другие встречи. Это нормальный процесс работы, у нас нет беспокойств в связи с сопредседателями Минской группы. Возможно, разница в том, что был комментарий из Турции. Кстати, если быть честным, в этом комментарии не было ничего такого, чего мы раньше не слышали. И мы сделали наше заявление по этому поводу. Этот подход всем хорошо известен: при недружественной политике в отношении Армении и армянского народа, которая также выражается в контексте нагорно-карабахского конфликта односторонней военно-политической поддержкой Азербайджана, Турция не может играть какую-либо роль в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - сказал глава МИД Армении.

Мнацаканян заверил, что подход Армении в этом отношении очень четкий: продолжать работать, добиваться поставленных целей, работать с сопредседателями Минской группы.