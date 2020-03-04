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Лувр открылся несмотря на распространение коронавируса

Лувр открылся несмотря на распространение коронавируса

Самый посещаемый музей мира - парижский Лувр - открылся в среду для посетителей, после того как из-за связанных с распространением коронавируса опасений сотрудников оставался закрытым на протяжении двух дней, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Среда, 4 марта, Лувр открыт", - написано в аккаунте музея в сети Twitter.

Лувр не открылся для посетителей в воскресенье из-за посвященного распространению коронавируса совещания сотрудников. Он оставался закрытым и в понедельник из-за обеспокоенности сотрудников, связанной с распространением заболевания. Во вторник в музее был штатный выходной.

 

 


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