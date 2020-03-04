Агаджаняну представлена деятельность Инспекционного органа по надзору за рынком

Под председательством руководителя аппарата премьер-министра Эдуарда Агаджаняна сегодня состоялось рабочее совещание с участием начальника Бюро по координированию работ инспекционных органов Артура Асояна и руководителя Инспекционного органа по надзору за рынком Армена Котоляна. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на встрече были обсуждены планы на 2020 год и осуществленные в 2019 году существенные изменения.

Армен Котолян доложил, что в 2019 году было проведено 277 инспекций, выявлены нарушения у 195 хозяйствующих субъектов, по всем случаям проведена соответствующая процедура.

Были также представлены результаты проверок метрологических правил и норм без предварительного уведомления хозяйствующих субъектов на бензозаправочных и газозаправочных станциях после внесения законодательных изменений.

Коснувшись плановых инспекций на 2020 год, было отмечено, что по степени риска целевыми в этот году считаются сферы бензина и дизельного топлива, сжиженного углеводородного газа, АГНКС, обеспечения единых метрик, производства игрушек и предусмотренных для детей и подростков товаров.

Были также обсуждены вопросы, связанные с проектом разработанных Бюро по координированию работ инспекционных органов законодательных поправок.