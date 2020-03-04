Проводится конкурс сочинений на тему «Письмо Анне Франк»

В рамках программы «Учиться с Анной Франк» Институт гражданского общества и Армянская библиотечная ассоциация при поддержке Министерства иностранных дел Республики Армения проводят конкурс сочинений под названием «Письмо Анне Франк».

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, проект «Учиться с Анной Франк» осуществляется Институтом гражданского общества при поддержке министерства иностранных дел Нидерландов.

Письмо должно отражать отношение автора к Анне Франк и ее истории.

С условия конкурса можно познакомиться на официальном сайте МИД Армении.