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Проводится конкурс сочинений на тему «Письмо Анне Франк»

Проводится конкурс сочинений на тему «Письмо Анне Франк»

В рамках программы «Учиться с Анной Франк» Институт гражданского общества и Армянская библиотечная ассоциация при поддержке Министерства иностранных дел Республики Армения проводят конкурс сочинений под названием «Письмо Анне Франк».

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, проект «Учиться с Анной Франк»  осуществляется Институтом гражданского общества при поддержке министерства иностранных дел Нидерландов.

Письмо должно отражать отношение автора к Анне Франк и ее истории.

С условия конкурса можно познакомиться на официальном сайте МИД Армении.


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БелТА


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