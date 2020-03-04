BMW представила новый логотип
17:01, 4 Март, 2020
Компания BMW представила обновленный логотип, выполненный без традиционного черного ободка. В предыдущий раз эмблему обновляли в 1997 году, отмечается на сайте концерна, передает Арменпресс.
"Новый логотип для новой эры", - говорится в сообщении в Instagram компании.
Обновленную эмблему разместили на автомобиле Concept i4.
Старший вице-президент компании Йенс Тимер отметил, что BMW становится "брендом отношений", а новый логотип должен символизировать открытость и ясность.
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