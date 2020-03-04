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BMW представила новый логотип

BMW представила новый логотип

Компания BMW представила обновленный логотип, выполненный без традиционного черного ободка. В предыдущий раз эмблему обновляли в 1997 году, отмечается на сайте концерна, передает Арменпресс.

"Новый логотип для новой эры", - говорится в сообщении в Instagram компании.

Обновленную эмблему разместили на автомобиле Concept i4.

Старший вице-президент компании Йенс Тимер отметил, что BMW становится "брендом отношений", а новый логотип должен символизировать открытость и ясность.

 


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БелТА


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