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Китай опубликовал результаты вскрытия зараженных коронавирусом

Китай опубликовал результаты вскрытия зараженных коронавирусом

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР опубликовал результаты вскрытия тел пациентов, которые погибли от вызываемой коронавирусом пневмонии. Специалисты комитета, в частности, определили источники заражения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом пишет "Синьхуа".

В публикации говорится о том, как именно болезнь меняет ткани легких, также специалисты отмечают, что сокращается размер селезенки, а также деградируют клетки сердечной мышцы. Ученые также отмечают, что они обнаружили следы коронавируса в продуктах выделительной системы человека. Это означает, что они могут быть источником заражения воздушно-капельным путем.

Это означает, что возбудитель вирусной пневмонии может передаваться при разговоре, кашле и чихании. Также здоровый человек может заразиться коронавирусом в том случае, если в его дыхательную систему попадут частицы взвешенной пыли, в которых окажется возбудитель заболевания.

 

 


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