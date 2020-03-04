Грузия откроет границу для транзита грузовых автомашин. Об этом в своей записи в социальной сети Facebook сообщает пресс-секретарь Министерства экономики Армении Анна Оганян.

“Решением правительства Грузии от 2 марта были внесены изменения в планы действий по предотвращению возможного распространения нового коронавируса в Грузии и оперативному реагированию на новые события.

Изменения включают также сопровождение грузовых транспортных средств, проходящих транзитом через пограничный пункт по территории Грузии из стран с высоким уровнем риска заражения коронавирусом, т. е. наличие сопровождающего (вместе со своим персоналом).

Водители транспортных средств, находившиеся на территориях, признанных Всемирной организацией здравоохранения в качестве зоны риска, заменяются другим физическим лицом, не принадлежащим к группе риска. Под контролем уполномоченного сотрудника таможенной службы осуществляется полная дезинфекция транспортного средства, водитель грузового транспорта (иностранный гражданин), который вел машину при пересечении границы, направляется обратно или подчиняется карантину в связи с клиническим состоянием и перемещается в медицинское учреждение. Сейчас ведутся соответствующие работы по техническим решениям с целью обеспечения реализации вышеуказанного решения”, - как передает Арменпресс, сообщает Оганян.

Несколько армянских грузовиков, перевозящих продукты иранского происхождения, в последние дни не могли пересечь армяно-грузинскую границу, поскольку грузинская сторона временно запретила ввоз продукции иранского происхождения в связи с распространением коронавируса в Иране. Армянские организации периодически перевозят через территорию Грузии в Россию иранские фрукты и овощи. То есть, товар импортируется из Ирана в Армению, здесь они переносятся на армянские грузовики и экспортируются через Грузию в Россию. Грузия с 28 февраля временно запретила импорт иранской и итальянской продукции. Армянские предприниматели встали перед фактом. Товар был импортирован из Ирана в Армению, перенесен на принадлежащие им или арендованные грузовики, однако они не могли пересечь границу Грузии из-за запрета.