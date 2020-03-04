Тигран Авинян принял нунция Святого Престола

Вице-премьер Тигран Авинян принял апостольского нунция Святого Престола в Армении (резиденция в Тбилиси) архиепископа Жозе Авелину Бетанкура. Об этом Арменпресс сообщили в офисе Тиграна Авиняна.

Тигран Авинян отметил, что тесное взаимодействие Армении и Святого Престола основано не только на сходстве подходов в вопросах христианских ценностей, но и общего исторического наследия и противостояния различным вызовам современного мира.

Собеседники выразили уверенность, что совместными усилиями удастся еще больше развить и укрепить двусторонние отношения. В этом деле большую роль сыграют также и постоянные взаимные визиты высокопоставленных делегаций.

Вице-премьер Авинян и архиепископ Бетанкур обсудили возможность открытия в Армении резиденции нунция.