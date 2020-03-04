Иран считает, что США и Израиль хотят помешать сотрудничеству с МАГАТЭ

Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что США и Израильпытаются оказать давление на сотрудничество Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но Исламская Республика намерена предотвратить опасное развитие событий, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"США и Израиль стараются разрушить связи и сотрудничество между агентством и Ираном, оказывая давление на агентство, чтобы оно оставило свои уставные обязанности", - приводит слова постоянного представителя телерадиокорпорация IRIB в своем Telegram-канале.

Абади добавил, что Иран не обязан выполнять запросы агентства, вызванные шпионскими данными других стран, в том числе Израиля. Он отметил, что Иран старается предотвратить опасное развитие событий в Международном агентстве по ядерной энергии.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран не предоставил запрашиваемой агентством информации, и подчеркнул, что страна рискует спровоцировать кризис, если не будет сотрудничать с организацией.