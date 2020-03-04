История, кухня, приключения: “Singapore tattler” назвал Армению местом обязательного посещения

Горы, монастыри и много мистических мест ожидают вас в Армении, которая является одной из стран обязательного посещения. Как передает Арменпресс, так начинается статья об Армении в журнале “Singapore tattler”. Акцентируя на региональном туризме, автор отмечает, что этот относительно мало знакомый регион предлагает эксклюзивные блюда Востока и Запада.

“Богатая история, роскошные достопримечательности, новая кухня и большое количество приключений - и все это без большого туристического потока”, - говорится в статье.

Автор отмечает, что визит в регион обеспечит то, что не потребуется много времени, чтобы посетить страницу Instagram. Он напоминает, что в случае с Арменией это было заметно во время визита звезды реалити-шоу Ким Кардашян, когда она приехала сюда в 2019 году, чтобы крестить своих детей и лучше узнать свое армянское наследие.

Говоря об армянской архитектуре, исторических сооружениях, автор статьи отмечает, что Ереван является одним из древнейших городов мира. Площадь Республики, Каскад, Вернисаж и другие достопримечательности не оставят туристов безразличными.

В статье речь шла также и об армянской кухне. В частности, был представлен лаваш, домашний сыр, салаты из органических овощей. И рекомендуется все это запивать родниковой армянской водой, которая течет прямо с гор.

“И чтобы реально почувствовать глубину истории Армении, необходимо выйти из города, чтобы увидеть древние церкви, монастыри, разбросанные по всей территории страны. В 40 км от Еревана находится Гарни, единственный в стране языческий храм, на фоне впечатляющего горного хребта”, - отмечается в статье.

В статье представлены также Ахпат, Санаин и другие историко-культурные места Армении.