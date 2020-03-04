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Германия запретила экспорт медицинских средств защиты

Германия запретила экспорт медицинских средств защиты

Германия запретила экспорт медицинских средств защиты на фоне ситуации с коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

"Экспорт всех медицинских средств защиты (масок, перчаток, спецодежды и так далее) запрещен за территорию страны. Исключения возможны только в ограниченном числе случаев", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигло 240 человек, сообщил в среду утром институт Роберта Коха. Больше всего заболевших в стране в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (111), далее следует Бавария (48), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (44) и Гессен (12). вирус зафиксирован во всех федеральных землях ФРГ кроме Саксонии-Анхальт.

 

 


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