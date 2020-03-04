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В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса

В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса

Австралийцы массово скупают туалетную бумагу на фоне эпидемии коронавируса, в связи с чем местные супермаркеты вынуждены ограничивать продажи бумаги, чтобы избежать дефицита. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Sydney Morning Herald со ссылкой на представителя крупнейшей в стране сети розничной торговли Woolworth.

Уточняется, что из-за массовых закупок Woolworth ввели ограничение на продажи – не более четырех упаковок туалетной бумаги одному покупателю, в том числе и при покупках онлайн. "Это поможет пополнить склады, пока поставщики подстраивают местное производство и доставку под более высокий, чем обычно, спрос", - заявил официальный представитель компании.

Woolworth также ввела ограничения на продажу дезинфицирующих гелей – не более двух в одни руки.

Помимо Woolworth ограничения на продажу туалетной бумаги (также не более четырех упаковок в одни руки) ввели магазины сети Ritchies Supa IGA.

Местный производитель бумаги компания Sorbent сообщила, что продолжающаяся паника потребителей станет стрессом для цепи поставок. Аналогичная компания Kimberly-Clark рассказала, что ее производственные линии работают круглосуточно, а фабрика в Южной Австралии пытается преодолеть возросший за короткий период спрос.

Ранее сообщалось о 42 подтвержденных случаях коронавируса в Австралии и гибели одного человека.

 

 


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