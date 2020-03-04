СМИ: в Италии запретят рукопожатия и поцелуи при встрече

Правительство Италии готовит новые меры для предотвращения распространения коронавируса. Как пишет в среду газета Corriere della Sera, среди новых правил - дистанция не менее метра между людьми в общественных местах, приветствия на расстоянии без рукопожатия и объятий с поцелуями, а также отмена всех конгрессов и конференций, главным образом на медицинские темы. Кроме того, уже объявлено о переносе с апреля на июнь винной выставки-ярмарки "Винитали" в Вероне и отмене мартовского полумарафона Рим - Осетия.

Над сводом правил, которые войдут в новый правительственный декрет, работает собранный премьер-министром Италии Джузеппе Конте научно-технический комитет. Как указывает издание, новый декрет может быть принят в дополнение к предыдущему от 1 марта уже в среду. Среди прочего рассматривается запрет на 30 дней на любые собрания: конгрессы, конференции, концерты и спортивные мероприятия. Людям старше 75 лет будет рекомендовано не выходить из дома,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Правительство также может расширить территорию "красной зоны", в которую пока входят 10 городов северной области Ломбардия и один город соседней Венето, где возникли локальные вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом.