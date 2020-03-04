В центре внимания депутатов - законопроект о конфискации незаконного имущества

Национальное собрание Армении обсуждает представленный правительством пакет законопроектов о конфискации имущества незаконного происхождения и прилагаемых законопроектов, который, по сути, позволяет конфискацию имущество, приобретение которого не обосновывается законными источниками дохода.

Как передает Арменпресс, проект представил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

“Предусмотренный правовой механизм позволяет взыскать имущество, приобретение которого в предусмотренных проектом существенных объемах не обосновывается законными источниками дохода. В связи с таким имуществом действует презумпция незаконного происхождения, которая может быть опровергнута представлением со стороны ответчика доказательств, подтверждающих законное приобретение имущества”, - сказал Бадасян.

По проекту закона вводится механизм конфискации, который в различных проявлениях есть в Италии, Ирландии, Австралии, Соединенном Королевстве и в других странах. Он заверил, что проект преследует цель принять лучшие критерии, предлагаемые международными договорами и документами консультативного характера международных структур в сфере борьбы с оборотом преступных активов.

“Предусматриваются новые процедурные правила деятельности компетентного органа и гражданского судопроизводства, которые позволят осуществлять изучение активов и конфисковать в пользу государства необоснованное законом имущество. Компетентный орган будет действовать в составе Генеральной прокуратуры. А осуществленные функции станут проявлением предъявления иска о защите государственных интересов. Основой для исследования станут определенные данные”, - сказал министр.

Он отметил, что задается вопрос, может ли это касаться обычных граждан, которые не были должностными лицами, на него Бадасян ответил отрицательно. Четко перечислены те статьи Уголовного кодекса, которые могут послужить сигналом для начала расследования гражданской конфискации. Это, в основном, преступления коррупционного характера, будут также и статьи, касающиеся уголовной субкультуры, и несколько других статей, по которым есть согласие обсудить их с первого по второе чтение. Вне этих рамок никто не может оказаться в поле регулирования закона, за исключением случая, когда на имя данного лица искусственным образом оформлено имущество”, - заверил Бадасян.

Министр напомнил, что обсуждения вокруг принятия проекта начались еще в феврале 2019 года, по этому вопросу была сформирована рабочая группа, представленная различными ведомствами. По проекту есть и 7 - 8 международных экспертиз.