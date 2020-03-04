Уточненный первый вариант списка избирателей будет опубликован 6 марта

На предстоящем 5 апреля референдуме по конституционным реформам в Армении избирательные списки будут максимально уточнены. В беседе с Арменпресс начальник паспортно-визового управления Полиции Армении Мнацакан Бичахчян отметил, что сейчас в этом направлении ведется значительная работа. Для улучшения избирательных списков был приказ начальника полиции, согласно которому даны поручения паспортно-визовому управлению, а также территориальным отделам полиции, будут визиты в квартиры для выяснений несоответствий.

“Логика Избирательного кодекса построена так, что предоставляется достаточно времени для пересмотра неточностей в избирательных списках. Предварительный список избирателей публикуется за 40 дней до дня голосования. Окончательный список публикуется за два дня до дня голосования. Уверяю вас, что все возможные неточности за этот период будут исправлены.

Процесс исправлений находится на активной стадии, и уточненный первый вариант списка будет опубликован 6 марта. Затем, согласно установленному законом порядку, количество участвующих в голосовании лиц будет оглашено 16 марта, 26 марта и за два дня до дня голосования.

Мнацакан Бичахчян отметил, что по Избирательному кодексу гражданам предоставляются две возможности. Например, человек является гражданином Армении, однако в Госрегистре населения он не имеет учета по адресу в Армении. Это не значит, что он не сможет участвовать в голосовании. Гражданин, который некоторое время проживал в иностранном государстве, зарегистрирован в регистре Республики Армения по адресу иностранного государства, имеет право до 26 марта обратиться в паспортную службу по месту нахождения. Он должен сообщить, по какому адресу будет находиться в день голосования, и предъявить требование о включении в список лиц, не имеющих регистрации.

“Мы предоставим ему справку, в которой будет указан номер участка. Хочу подчеркнуть одно важное обстоятельство: если лицо находится в иностранном государстве и до 26 марта не будет в Армении, то этот процесс может быть организован посредством уполномоченного лица. Кстати, в этом случае доверенность не требует нотариального заверения”, - сказал Мнацакан Бичахчян.

Другая возможность, установленная Избирательным кодексом, заключается в том, что гражданин состоит на учете в другой общине и по каким-то причинам в день голосования не будет в этом месте, то до 26 марта он может обратиться в паспортную службу по месту нахождения или по месту учета, чтобы включиться в список избирателей по месту нахождения. Он получит справку, в которой будет указан номер избирательного участка и в день голосования сможет пойти на избирательный участок. Если лицо до 26 марта не сможет обратиться в паспортную службу, то сможет сделать это и по доверенности, однако в этом случае доверенность требует нотариального заверения.

В окончательный список лиц, имеющих право голосовать на выборах в Национальное собрание в 2018 году, вошли 2 млн 573 тыс. 779 человек.