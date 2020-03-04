Женская футбольная команда Армении после восстановления провела свой первый матч

Женская сборная Армении по футболу провела первый товарищеский матч после своего восстановления.

Как сообщает Арменпресс, женская команда померилась силами со сборной Литвы. На начальных минутах женская сборная Армении была довольно активной и смогла организовать острые атаки. В последовавших друг за другом атаках в действиях членов сборной не было меткости. Конструктивной игрой отличилась Марал Артин. В первом тайме так и не произошло взятия ворот. Во втором тайме сборная Литвы имела небольшое преимущество. Сборная Армении попыталась быстро контратаковать. В конце матча литовки быстро контратаковали и использовали создавшуюся возможность. В итоге, сборная Армении проиграла с минимальным счетом.

6 марта команды Армении и Литвы проведут еще один матч.