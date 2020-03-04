Гражданину предъявлено обвинение в угрозе применения насилия в отношении прокурора

На основании доказательств, полученных по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении города Еревана Следственного комитета Армении, выяснилось, что гражданин, будучи недовольным решением, принятым по административному производству в результате ДТП с его участием, пригрозил убить сотрудника полиции и его ребенка. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК Республики Армения (угроза убийства, причинения тяжкого вреда здоровью или уничтожения имущества).

Затем, 29 января 2020 года тот же гражданин встретился с прокурором, осуществляющим процессуальное руководство над вышеуказанным уголовным делом, и, проявив агрессивное поведение и оскорбительные высказывания, выразил недовольство объективностью предварительного следствия.

1 февраля 2020 года, примерно в 18:30, он вновь отправился в прокуратуру и на автостоянке встретился с прокурором. Он вновь озвучил угрозы в его адрес, затем на своей машине со звуковыми сигналами преследовал прокурора, выезжающего со двора прокуратуры на автомобиле, резко затормозил перед автомобилем прокурора, принудительно остановил его, после чего попытался, но не смог открыть закрытые двери автомобиля и нанес удары по стеклу автомобиля.

После указанных событий, 27 февраля 2020 года, в 10: 30, этот человек, с намерением уничтожить имущество прокурора, вновь отправился к зданию прокуратуры, на лобовое стекло автомобиля прокурора бросил самодельную взрывчатку и повредил ее.

Лицу, совершившему явные преступления, предъявлено обвинение по части 1 статьи 316 (угроза применения насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса Республики Армения и пунктам 1 и 3 части 2 статьи 185 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Республики Армения.

Следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.