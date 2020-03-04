Bloomberg: Facebook создаст свою платежную систему

Американская компания Facebook рассматривает возможность создания собственной электронной платежной системы после того, как власти стран Группы семи (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) негативно восприняли проект по выпуску в обращение криптовалюты Libra. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По их данным, новая платежная система, которая будет создана на базе электронной валюты Libra, "позволит осуществлять транзакции в долларах США, евро и других валютах". Как указало агентство, консорциум Libra Association, состоящий из более чем 20 компаний и организаций, включая Facebook, в скором времени официально объявит о новой концепции проекта.

Согласно сведениям Bloomberg, Facebook, тем не менее, не отказывается от идеи создания собственной криптовалюты. "Речь идет не об отказе от первоначального проекта, а о его расширении", - приводит агентство слова источника. В то же время Bloomberg подчеркивает, что если проект Libra выльется в создание платежной системы, а не глобальной криптовалюты, то рядовые американские граждане не увидят большой разницы по сравнению с уже существующими системами по типу PayPal.