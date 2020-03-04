Роухани прокомментировал предложение США о помощи Ирану

США, предложив помощь Ирану в связи с коронавирусом, лишь надели "маску сострадания", если Вашингтон реально хочет помочь, пусть снимет санкции, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе с новым коронавирусом, однако Тегеран должен об этом попросить,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Они, надев маску сострадания, высказались, мол, мы хотим помочь иранскому народу. Если вы действительно говорите правду, снимите санкции, по крайней мере с лекарств. Это первый шаг. Скажите, что до сих пор совершали ошибки в отношении Ирана и просите прощения", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Он также повторил, что Иран постарается преодолеть кризис с коронавирусом в кратчайшие сроки и с минимальными потерями. По его словам, коронавирус затронул практически все провинции страны.

На данный момент с 19 февраля в Иране зафиксированы более 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 77 человек погибли, 435 выздоровели.