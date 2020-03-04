На повестке высаживание интенсивных садов по новым технологиям

Сельское хозяйство всегда было одной из ведущих отраслей экономики Армении. Оставив сельчан с их проблемами один на один в первые годы независимости, правительство того времени способствовало упадку агропромышленности, поскольку прогресс в этой сфере невозможно обеспечить без регулирующих механизмов и целевых программ государства, которые должны быть созвучны требованиям времени. Современные тенденции мирового экономического развития также диктуют требование прогрессивного развития агропромышленности. Правительство, сформировавшееся после революции, включило в свои приоритеты сельское хозяйство и не обратилось к эксплуатации недр, долгие годы считающийся ведущей отраслью экономики. Перечисленные реалии предполагают внедрение новых механизмов, способствующих развитию сельского хозяйства, и увеличение земельных участков, обрабатываемых с этой целью. Однако сегодня мы все еще нуждаемся в решении проблемы обработки всего объема земельных участков сельскохозяйственного назначения, поскольку ежегодно, по самым лучшим подсчетам, их 1/3 остается необработанной.

Статистические данные последних лет свидетельствуют о том, что местное производство постепенно реагирует на современные мировые развития. Так, из обобщенных показателей за пять лет видно, что объемы использования земель всех видов сельскохозяйственного назначения уменьшаются, кроме тех, которые используются для многолетних насаждений. За последние пять лет с 33 тысяч гектаров они достигли 39 тысяч гектаров. С этих земель ежегодно собирают 3 426 593 центнера урожая. По данным статистического комитета Армении, садоводством, виноградарством и обработкой ягод занимается более 60 тысяч хозяйствующих субъектов Армении. Тенденция говорит о том, что на внешних и внутренних рынках наблюдается постоянный рост спроса на этот вид сельскохозяйственной продукции, и местный производитель пытается адаптировать свое производство к ней.

В этой ситуации создание государством соответствующих инфраструктур и стимулирование развития сферы законодательными изменениями не имеет альтернативы. Улучшение оросительных систем и увеличение объемов строительства водохранилищ здесь приобретают особую важность. Одним из значимых шагов государства в этой сфере является внедрение новой системы сельскохозяйственного страхования. Он впервые применяется в Армении и в основном предназначена для многолетних насаждений, которые чаще страдают от стихийных бедствий.

Для представления объемов ущерба, наносимого стихийными бедствиями, приведем одно из данных среднестатистического года. Так, только в 2018 году в областях Армении в результате града, наводнений и заморозков повреждено около 14 650 гектаров земли. Вследствие этого убытки землепользователей составили 13 386 100 тысяч драмов.

Целевое и эффективное использование сельскохозяйственных земель, расширение территорий с каждым днем приобретают для нашей страны стратегическое значение.

Правительство, рассмотрев существующие проблемы и подчеркнув важность роста результатов в сфере, разработало программу развития садоводства в Армении на 2020 - 2023 гг. Это программа, которая затрагивает все упомянутые выше риски. Она предусматривает посадку около 1 170 га новых садов, оснащенных современной системой орошения, градозащитными и конкурентоспособными насаждениями. Кроме того, планируется внедрить сетевые системы защиты от града еще на 40 гектарах садов. В результате, на вышеупомянутых территориях риск града будет нейтрализован на 100%.

Внедрение современной оросительной системы является важным компонентом трехлетней программы, благодаря которой водные ресурсы будут использоваться более эффективно и экономно. Благодаря предпринятым правительством шагам снизится себестоимость сельскохозяйственных товаров, в то же время увеличатся доходы хозяйствующих субъектов.

Основным гвоздем программы развития садоводства станет внедрение и развитие системы интенсивных садов с применением новейших технологий. Они отличаются от традиционных садов тем, что саженцы быстрее переходят на урожайность, на единицу территории высаживается больше саженцев, и их можно обрабатывать по новым технологиям. Инициатива по созданию новых садов будет способствовать также и импорту соответствующих насаждений для интенсивных плодовых садов и развитию питомников.

Целевые результаты новой программы, представленной правительством, будут обеспечены посредством механизмов, уже примененных и давших ожидаемые результаты кредитования и компенсации расходов. Она будет стимулировать развитие отрасли агропромышленности, которая на данный момент охватывает менее 20% сельскохозяйственных земель республики. Внедрение таких регулирований и в других сельскохозяйственных отраслях также является закономерной необходимостью.

Армен Варданян