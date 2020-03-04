В Японии армяне “спаслись” от землетрясения силой в 7 баллов

Землетрясение началось внезапно. Сильный ветер срывал людей, легкие постройки, были повреждены линии связи и электропередач. Внутри гигантского небоскреба начался сильный пожар, из-за дыма ничего не было видно...

Мы находимся по ту сторону Земли в Японии, а точнее - в одном из учебных центров Токио по обеспечению жизни. Здесь посредством игры население учат самоорганизовываться в чрезвычайных ситуациях.

Девиз учреждения: “Пробуй, веселись, учись”. В условных комнатах, созданных для правильной защиты от стихийных бедствий, сотрудники различных ведомств Министерства по чрезвычайным ситуациям РА и несколько представителей армянских СМИ. Каждый японец может научиться здесь, как вести себя при землетрясении, или сильном тайфуне. Владея навыками грамотной защиты, нам удалось “спастись” от землетрясения в 7 баллов, тайфуна, сильного дождя и дыма от пожара. В первом случае нас научили ощущать сотрясения, как безопасно выходить из помещений, где прятаться, например под столом. После окончания сотрясений, саледует накрыть голову подушкой или другой мягкой вещью и выйти из комнаты.

Как ни удивительно, японцев не паникуют при землетрясениях или других естественных катастрофах.

Лиана Саркисян

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1007264.html