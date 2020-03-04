Полицейские подвергли приводу вора в законе, жителя села Ошакан

В рамках уголовного дела, возбужденного в отделе по расследованию тяжких преступлений следственного управления города Ереван Следственного комитета, 4 марта сотрудники Аштаракского отдела полиции подвергли приводу в отделение 50-летнего вора в законе. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Задержанный мужчина доставлен в орган предварительного следствия.

Обстоятельства выясняются.