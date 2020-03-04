Полицейские подвергли приводу вора в законе, жителя села Ошакан
14:39, 4 Март, 2020
В рамках уголовного дела, возбужденного в отделе по расследованию тяжких преступлений следственного управления города Ереван Следственного комитета, 4 марта сотрудники Аштаракского отдела полиции подвергли приводу в отделение 50-летнего вора в законе. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.
Задержанный мужчина доставлен в орган предварительного следствия.
Обстоятельства выясняются.
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