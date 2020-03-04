Медицинские маски во Франции будут продавать только по рецепту
Медицинские маски во Франции больше не будут доступны в свободной продаже на фоне ситуации с коронавирусом, их будут продавать по рецепту, заявила в среду официальный представитель правительства Франции Сибет Ндияй.
"Маски сейчас купить нельзя, поскольку мы дали инструкции аптекам, чтобы они распространяли маски только среди медицинских работников или по рецепту", - приводит слова Ндияй, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы масок в стране будут реквизированы, их раздадут медработникам или жителям страны, которых коснулось новое заболевание. По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 212 человек, из них четверо скончались.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен