Медицинские маски во Франции будут продавать только по рецепту

Медицинские маски во Франции больше не будут доступны в свободной продаже на фоне ситуации с коронавирусом, их будут продавать по рецепту, заявила в среду официальный представитель правительства Франции Сибет Ндияй.

"Маски сейчас купить нельзя, поскольку мы дали инструкции аптекам, чтобы они распространяли маски только среди медицинских работников или по рецепту", - приводит слова Ндияй, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы масок в стране будут реквизированы, их раздадут медработникам или жителям страны, которых коснулось новое заболевание. По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 212 человек, из них четверо скончались.