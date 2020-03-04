Стороны информированы о встречах сопредседателей Минской группы ОБСЕ: МИД Армении

Стороны нагорно-карабахского конфликта информированы о рабочем плане и встречах сопредседателей Минской группы ОБСЕ, имеющих мандат на урегулирование конфликта. Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Стороны, в целом, информированы о рабочем плане сопредседателей Минской группы ОБСЕ, который включает также их контакты с различными государствами-участниками ОБСЕ и международными структурами”, - подчеркнула Нагдалян.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 2 марта в Анкаре встретились с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, 3 марта встречи посредников продолжились в стамбульской штаб-квартире Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Сопредседатели постоянно проводят встречи с членами Минской группы ОБСЕ, представляя развитие процесса урегулирования конфликта. Встречи в Турции также можно рассматривать с точки зрения очередных обсуждений. Подобная встреча состоялась и 29 ноября 2017 года. О встрече заявил глава МИД Турции, сделав запись в своем микроблоге в Twitter. “Я принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти, Джеймса Шофера и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика в Анкаре и подтвердил содействие Турции Минскому процессу”.

Встречи посредников в международных организациях также не новость, поскольку они носят периодический характер. О консультациях в рамках ООН в Нью-Йорке и в Вашингтоне неоднократно информировал и бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от США Джеймс Уорлик. Сопредседатели провели подобную встречу также и в сентябре 2019 года в Нью-Йорке с высокопоставленными чиновниками ООН.

В июне 2018 г. в рамках визита в Минск сопредседатели встретились также и с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.