Китай выступает против того, чтобы COVID-19 называли "китайским вирусом", заявил на брифинге в среду официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

"Отдельные СМИ называют COVID-19 "китайским вирусом", и это крайне безответственно. Мы решительно выступаем против этого", - заявил дипломат.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что, во-первых, работа по определению источника заболевания все еще продолжается, и окончательных выводов пока нет. Он напомнил заявление главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшаня о том, что факт того, что новый тип коронавирусавпервые был выявлен в Китае, вовсе не означает, что источник нового коронавируса зародился именно здесь,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Всемирная организация здравоохранения неоднократно заявляла, что COVID-19 - глобальный феномен, его источник все еще предстоит определить, а в настоящий момент следует уделять внимание тому, как сдержать и противостоять этому вирусу, необходимо избегать региональной стигматизации", - подчеркнул он.