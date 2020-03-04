Бадасян призвал оппозицию представить Конституционный вариант реформ судебной системы

Министр юстиции Рустам Бадасян заверяет, что представленный ими пакет изменений в Судебный кодекс дас возможность эффективно бороться с коррупцией в системе. Недовольных пакетом оппозиционных депутатов министр призвал представить свой вариант, не противоречащий Конституции, пообещав, что они рассмотрят все предложения.

Как передает Арменпресс, Бадасян сказал об этом в Национальном собрании Армении при обсуждении пакета законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Судебный кодекс Республики Армения”.

“Этот пакет Судебного кодекса даст возможность вести эффективную борьбу с коррупцией в судебной системе, одновременно не нарушая независимость судебной власти”, - заверил Бадасян.

Касаясь замечания депутата фракции “Просвещенная Армения”, что это документ о создании зависимой судебной системы, и независимые судьи будут зависимы от государственных органов, министр задал вопрос: ”От какого именно органа? От комиссии по этике и дисциплинарным вопросам, где абсолютное большинство являются судьями, от ВСС, где 5 судей и 5 ученых -юристов, от комиссии по учебным вопросам, где опять таки судьи, от оценочной комиссии, в которую тоже входят судьи. От кого и как будут зависеть”, - спросил Бадасян.

В ответ на замечание о том, что проект мог быть более жестким, нужно очистить судебную систему, Бадасян снова спросил: “Кого и как?”. Обращаясь к депутату Тарону Симоняну, он сказал: “Вы говорите о независимости судебной власти, говорите о достоинстве судей, потом говорите, что надо был очистить, как очистить? Со всей ответственностью заявляю нашим оппозиционным коллегам, а также Арману Бабаджаняну: с первого по второе чтение представьте более строгий вариант, который, решит проблемы, стоящие перед судебной системой, и мы обязательно примем его. Но с одним условием, этот вариант не должен быть противоречащим Конституции. Представьте лучший вариант очистки, мы примем его”, - сказал министр.

Он ждет предложений и по части, по которой депутаты отметили, что проверка добропорядочности не должна касаться действующих судей, а только имущественного положения. “Будем ждать, представьте такой вариант, где есть институт консультативного заключения, и это может привести к освобождению с должности судьи, и не будет противоречить нашей Конституции, мы обязательно примем его”, - сказал министр.