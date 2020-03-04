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Завершился официальный визит Никола Пашиняна в Грузию

Завершился официальный визит Никола Пашиняна в Грузию

Завершился официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

 “Премьер-министры обеих стран продолжили обсуждения и в неформальном формате.

Премьер-министры договорились об упрощении процедур взаимных визитов граждан. Стороны коснулись также и урегулирования проблем, связанных с грузоперевозками” , - написала Геворкян.

В рамках официального визита в Грузию премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с премьер-министром Грузии Гиоргием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили, главой парламента Арчилом Талаквадзе, Католикосом Патриархом Всея Грузии Илией II. В рамках визита премьер-министр Пашинян встретился также и с армянской общиной Грузии.


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