Источник: в Афганистане более 20 силовиков погибли при атаке талибов

Более 20 служащих ВС Афганистана и полицейских были убиты в результате атак, которые совершили боевики радикального движения "Талибан" в северной афганской провинции Кундуз, сообщили РИА Новости местные источники.

Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп призвал лидера талибов муллу Абдуллу Гани Барадара участвовать во внутриафганских переговорах. Также он "подчеркнул необходимость продолжить сокращение насилия".

По информации источников, талибы напали на два КПП близ города Кундуз. В результате столкновений между афганскими военными и боевиками "Талибана" погибли 18 солдат и трое полицейских. Информации о погибших со стороны талибов нет. Источник добавил, что еще 10 военных талибы взяли в плен,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вооруженные силы США нанесли в среду авиаудары по боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в афганской провинции Гильменд. Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил представитель американских ВС.

По его словам, это был авиаудар в оборонительных целях против талибов, которые атаковали КПП афганских вооруженных сил.

В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.