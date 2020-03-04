В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19

Более тысячи израильских школьников помещены в карантин по распоряжению министерства здравоохранения Израиля.

"Учащихся школы в окружном совете Бреннер поместили в изоляцию. Распоряжение издано в связи с тем, что учащийся 9-го класса был инфицирован коронавирусом", - говорится в распоряжении минздрава.

Как отмечается в сообщении минздрава, школьник заразился COVID-19 в магазине игрушек, где работал один из израильтян, заразившихся коронавирусом в Италии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее минздрав сообщил, что еще у трех израильтян диагностирован коронавирус, один из них вернулся из Италии. Таким образом, число граждан Израиля, у которых подтверждён этот диагноз, достигло 15.