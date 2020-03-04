Цукерберг рассказал, как Facebook регулирует информацию о коронавирусе

Facebook безвозмездно помогает Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размещать бесплатные рекламные объявления о ситуации с коронавирусом и удаляет ложную информацию о заболевании, заявил глава компании Марк Цукерберг.

Ранее представители компании сообщили американскому изданию Business Insider, что Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую защитить от заражения коронавирусом или вылечить от него.

Цукерберг отметил, что, если пользователь ищет в соцсети что-либо, связанное с коронавирусом , то в таком случае он получит уведомление, при помощи которого можно попасть на сайт ВОЗ или на страницу территориального органа здравоохранения. Так он сможет получить последнюю информацию по этому заболеванию. Между тем, если пользователь находится в стране, где ВОЗ зафиксировала передачу вируса от человека к человеку, он увидит такую информацию в ленте новостей Facebookՙсообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости՚

"Мы работаем с минздравами стран и такими организациями, как ВОЗ, CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) и ЮНИСЕФ, чтобы они могли получить своевременную и точную информацию о коронавирусе. Мы предоставляем ВОЗ (возможность размещения) такого количества бесплатных рекламных объявлений, сколько им нужно для реагирования на коронавирус, и также предоставляем другую поддержку", - написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что соцсеть занимается "предотвращением распространения фальсификаций и вредоносной дезинформации".