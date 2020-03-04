Выявляемые случаи незарегистрированных работников выросли на 55%

В 2019 году, по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество нарушений применения контрольно-кассовых аппаратов, а также проверок по выявлению незарегистрированных работников. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 4 марта сказал начальник управления по организации, мониторингу и контролю налогового администрирования КГД Армении Карен Тамазян.

По его словам, выявленные случаи нарушений ККМ возросли почти на 14%, а выявленные случаи незарегистрированных работников - на 55%.

Он отметил, что в 2019 году в налоговом органе был внедрен новый подход. До начала комплексных налоговых проверок проводится детальный анализ деятельности налогоплательщика, по имеющимся рискам составляется вопросник, который предоставляется проверяющим инспекторам.

“В рамках процесса были утверждены риски, выявленные при предварительном анализе по 418 случаям, в результате чего возникло дополнительное обязательство в размере 3,7 млрд драмов”, - сказал Тамазян.