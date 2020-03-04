Либерализация в Армении положительно повлияла и на Карабах: Freedom House

Политическая либерализация в Армении и приход к власти премьер-министра Пашиняна оказали положительное влияние и на Нагорный Карабах, говорится в ежегодном докладе Freedom House “Freedom in The World 2020”.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на “Голос Америки”, в докладе, в частности, отмечается, что на территории Карабаха “увеличилась конкуренция и активность гражданского общества в преддверии намеченных на сентябрь местных выборов. Создана площадка для дополнительных изменений на выборах президента и парламента Нагорного Карабаха в 2020 году. К сожалению, другие отделившиеся территории Евразийского региона, которые остаются оккупированными войсками России, не стали активнее, там зафиксирован спад политических прав и гражданских свобод”.

Вообще, регион несвободной Евразии в плане прав человека и основных свобод представляет “мрачную картину”. В результате давлений правящие силы в России, Беларуси, Узбекистане сохранили власть, глава Казахстана передал власть избранному им правопреемнику, а начатые в Молдове реформы приостановлены. Позитивные сдвиги в Евразии связаны с главами Армении и Украины, признанными частично свободными странами, Николом Пашиняном и Владимиром Зеленским, отмечает организация Freedom House.

Что касается других регионов мира, то в целом, согласно докладу, в 2020 году демократия в мире сталкивается с препятствиями. Регресс пережили не только авторитарный Китай, Россия и Иран, но и ряд стран, имеющих традиции демократии. Крупнейший регресс за прошедшее десятилетие пережили Бурунди, Турция, Мали, Венесуэла, Венгрия, Азербайджан, Таджикистан и более десятка других стран. В наихудшем состоянии по уровню свобод находятся Сирия, Эритрея, Южный Судан, Туркменистан и Северная Корея.