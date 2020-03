Борьба на первичных выборах в США будет продолжаться теперь исключительно между бывшим вице-президентом Джо Байденом и сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, у остальных политиков-демократов уже нет шансов стать соперником действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах в ноябре. Таковы первые итоги "супервторника" в США.

В этот день в стране провели голосование в 14 штатах и одной заморской территории - Американском Самоа. На кону суммарно более 1,3 тыс. голосов делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии.

Обработка бюллетеней еще не завершена, однако ведущие американские СМИ, в том числе агентство Associated Press (AP), газета The New York Times, телеканалы CNN, NBC, ABC и FoxNews, уже подвели основные итоги голосования. Байден одержал победу в восьми из 14 штатов: Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси. Сандерс победил в трех штатах: Вермонте, Колорадо и Юте.

Кроме того, согласно оценкам AP, Сандерс, выиграет в штате Калифорния, который имеет ключевое значение. От него на съезд демократов поедут 415 делегатов. Это значительно больше, чем от любого другого американского штата. Сколько именно делегатов от Калифорнии поддержат Сандерса, будет ясно позже. Большая часть их голосов распределяется в штате пропорционально числу бюллетеней, которые были поданы в поддержку того или иного кандидата,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По оценкам NBC и AP, Байден победит в Техасе. Он тоже входит в число наиболее важных. От Техаса на съезд демократов поедут 228 делегатов. Исход голосования пока не решен в штате Мэн.

У остальных демократов нет шансов

Остальные участники гонки демократов - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и член Палаты представителей Тулси Габбард - не смогли продемонстрировать убедительных результатов. Они уже не имеют шансов на успешное продолжение предвыборной борьбы.

Миллиардер Блумберг, израсходовавший на проведение кампании сотни миллионов долларов, одержал победу лишь по итогам собраний партийных активистов в Американском Самоа. По сведениям источников телеканала CNN, в штабе Блумберга крайне разочарованы такими результатами и рассматривают возможность его выхода из гонки.