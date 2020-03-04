Генпрокурор Армении обратился в ВСС по поводу задерживания дел, рассматриваемых в судах

В Генеральной прокуратуре Армении изучен вопрос продолжительности уголовных дел, расследуемых в производстве судей судов общей юрисдикции первой инстанции Еревана и областей. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

Согласно Конституционному закону “Судебный кодекс Республики Армения”, деятельность судов должна быть организована таким образом, чтобы была обеспечена эффективная судебная защита прав и свобод каждого посредством справедливого, публичного и разумного рассмотрения дела независимым и беспристрастным судом, созданным на основе закона.

В ходе изучения выяснилось, что в некоторых случаях рассмотрение дел, находящихся в производстве судей, не соответствует тем критериям, которые установлены в рамках прецедентного права Кассационного суда Республики Армения.

В частности, по делу о хищении в особо крупных размерах, расследуемому в суде первой инстанции общей юрисдикции Ширакской области Республики Армения, выяснилось, что в 2017 г. в связи с назначениями в суды трех других судей, принявших дело к производству с обвинительным заключением, осуществляющих процессуальное руководство с начала мая, судебное разбирательство все еще находится на подготовительном этапе.

Аналогичная ситуация с делом декабря 2017 года. Около двух лет оно находилось в производстве суда, по данному делу до сих пор не вынесен окончательный судебный акт, и процесс все еще находится на стадии подготовки к судебному разбирательству.

Исследование показывает, что в некоторых случаях в условиях длительного рассмотрения дел в суде истекает срок давности привлечения к уголовной ответственности, что вызывает справедливое недовольство участников судебного процесса.

В частности, в феврале 2017 г. уголовное дело было направлено в суд общей юрисдикции первой инстанции Ереван и принято судьей к производству, однако половина из 36 назначенных по этому делу судебных заседаний - 18 не состоялась, причем в основном из-за перегруженности суда или нахождения в отпуске. Затягивание судебного разбирательства, в конце концов, привело к истечению срока давности привлечения к уголовной ответственности, в связи с чем производство по уголовному делу было прекращено и также было прекращено уголовное преследование в отношении подсудимого.

Учитывая, что вследствие подобной практики нарушается конституционное право на справедливое, публичное и разумное рассмотрение дела независимым и беспристрастным судом, а также не создается возможность в случае подтверждения вины лиц осуществить наказание, ставится под угрозу реализация принципа восстановления социальной справедливости, генеральный прокурор Армении Артур Давтян обратился в Высший судебный совет. Генеральный прокурор Армении попросил в рамках полномочий, отведенных Высшему судебному совету по Конституционному закону “Судебный кодекс Республики Армения”, выявлять подобные затяжные дела, предпринять меры по обеспечению разумности сроков их рассмотрения по уголовным делам, расследуемым в производстве судов, и сообщить о принятых мерах в Генпрокуратуру Республики Армения.

Артур Давтян также поручил руководителям подразделений прокуратуры обеспечить исключение неявок прокуроров, поддерживающих обвинение в судах, на судебные заседания без крайней и уважительной необходимости.