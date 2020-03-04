Медико-санитарный контрольный пункт ИОЗТ Мегри размещен на отдельной территории

Улучшены условия работы медико-санитарного контрольного пункта Мегри Инспекционного органа здравоохранения и труда. ИОЗТ на таможенном пункте Мегри для осуществления своих уставных функций на должном уровне уже выделена отдельная территория. Благодаря последовательному вниманию председателя Комитета по государственным доходам Давида Ананяна и его заместителя Шушаник Нерсисян, в результате совместных шагов с руководителем ИОЗТ Акопом Авагяном медико-санитарным контрольным работам с лицами, пересекающими границу Армении, придается новое качество.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба ИОЗТ.

Ранее медико-санитарный контрольный пункт ИОЗТ проводил свою основную работу вокруг всего лишь одного стола.