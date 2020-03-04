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Министры здравоохранения Армении и Грузии обсудили ситуацию, обусловленную коронавирусом

Министры здравоохранения Армении и Грузии обсудили ситуацию, обусловленную коронавирусом

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян провел телефонную беседу с министром здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом в обеих странах. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Арсен Торосян.

“Министр Тикарадзе сообщила мне, что в Грузии диагностированы три пациента, в последние дни не зафиксировано новых случаев. Все трое, как и наш пациент, чувствуют себя хорошо и не имеют каких-либо жалоб. Пожелав успехов братскому грузинскому народу в преодолении этой ситуации, мы договорились и впредь поддерживать двустороннюю оперативную связь как между министрами, так и между двумя ведомствами, чтобы наши действия были максимально созвучны друг другу и продуктивны”, - отметил министр.


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БелТА


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