Елизавета II вручила награды в перчатках

Королева Великобритании Елизавета II впервые за десятилетие провела в перчатках традиционное вручение наград на фоне роста числа инфицированных коронавирусом в стране. Фотографии прошедшей в Букингемском дворце церемонии распространило агентство Press Association.

На них видно, как монарх в длинных белых перчатках прикалывает крест командора Ордена британской империи на лацкан костюма актрисы Уэнди Крейг. В канцелярии Ее Величества не стали уточнять, был ли этот предмет гардероба использован в качестве меры предосторожности от инфицирования коронавирусом, жертвами которого в мире стали почти 3 тыс. человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Однако Джо Литтл, главный редактор журнала, рассказывающий о жизни королевской семьи, назвал это "разумной предосторожностью" со стороны главы государства.

В Великобритании к настоящему моменту отмечен 51 случай заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Большинство из них приходится на Англию. Они зафиксированы также в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии.