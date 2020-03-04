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Тигран Хачатрян принял посла Казахстана

Тигран Хачатрян принял посла Казахстана

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян принял чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Посол Казахстана поблагодарил за прием и, коснувшись работы по подготовке очередного заседания Армяно-казахской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, отметил, что рад обсудить с министром важные вопросы повестки дня. Тимур Уразаев сообщил, что сопредседательствующей стороной межправительственной комиссии назначено Министерство промышленности и развития инфраструктур Казахстана.

Стороны договорились объединить усилия, чтобы сделать эту платформу сотрудничества более эффективной. Министр и посол обсудили целесообразные направления диалога деловых кругов двух стран, наметили те сферы, где есть более существенный потенциал взаимодействия, в частности, ювелирное дело, переработка сельскохозяйственной продукции, инновационные технологии и т. д.

В конце встречи была достигнута договоренность о продолжении работы по разработке насыщенной повестки и содержания заседания комиссии, а также коммуникации деловых кругов.


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