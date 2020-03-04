Арсен Торосян и Андреа Викторин обсудили ситуацию вокруг коронавируса

Министр здравоохранения Арсен Торосян принял руководителя офиса Делегации Европейского союза (ЕС) Андреа Викторин. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Они обсудили совместные программы, также коснулись и ситуации вокруг нового коронавируса и осуществляемых превентивных шагов.

Андреа Викторин приветствовала мероприятия, предпринятые Министерством здравоохранения Армении в связи с обнаружением первого случая, добавив, что быстрое предоставление информации из официального источника было правильным шагом. Она выразила готовность содействовать не только борьбе с новым коронавирусом, но и работе по развитию здравоохранения в целом.

“Прозрачная работа, проводимая Министерством здравоохранения и правительством, является лучшим вариантом снижения паники”, - подчеркнул Арсен Торосян и выразил готовность сотрудничать в этом направлении.

Были обсуждены также текущие работы по сотрудничеству в сфере электронного здравоохранения и вопросы, касающиеся всеобщего страхования здоровья.

Арсен Торосян в контексте здорового образа жизни выразил желание иметь в повестке сотрудничества и другие компоненты, такие как предотвращение инфекционных и неинфекционных заболеваний и контроль за ними.

Глава офиса делегации ЕС в Армении Андреа Викторин отметила важность содействия реформам в социальной сфере.

“Надеюсь, что наше плодотворное сотрудничество будет носить продолжительный характер”, - сделал заключение Арсен Торосян.