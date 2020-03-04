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США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно

США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно

США готовы проверять на коронавирус до 1 миллиона человек еженедельно, сообщил журналистам вице-президент США Майк Пенс.

В ближайшее время будут разосланы пакеты для тестирования 1 миллиона пациентов, дальнейшие планы включают производство миллиона пакетов еженедельно, сказал Пенс, которого цитируют журналисты пула,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Любой американец может быть протестирован", - заявил Пенс. По его словам, тесты не будут ограничиваться людьми, у которых обнаружены симптомы вируса.

Пенс сообщил также, что в стране подтверждено 77 случаев заболевания новым коронавирусом, девять человек скончались. Вирус зафиксирован в 13 штатах из 50.

 

 


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