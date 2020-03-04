Время в Ереване: 11:07:36,   4 Март

РФ обвинила Турцию в нарушении международного права в Идлибской зоне

РФ обвинила Турцию в нарушении международного права в Идлибской зоне

Турция нарушила международное право, введя на территорию Сирии в Идлибскую зону группировку численностью около дивизии, а также не выполнила свои обязательства по созданию в Идлибе демилитаризованной зоны, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"...Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, численностью с механизированную дивизию, чтобы "любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений" - никто на Западе не замечает", - сказал Конашенков, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Турецкая механизированная дивизия может насчитывать до 14 тыс. военнослужащих, до 250 танков и 300 других единиц бронетехники.

По его словам, "произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами".

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации