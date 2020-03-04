Соглашение об обмене информацией в борьбе с терроризмом в рамках СНГ вводится в действие

Парламент Армении ратифицировал Соглашение “Об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в рамках Содружества независимых государств”. Как сообщает Арменпресс, соглашение было подписано 3 ноября 2017 года в Ташкенте правительствами Армении, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Целью соглашения является обеспечение обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, другими насильственными проявлениями, а также с их финансированием. Соглашением в рамках СНГ укрепится межгосударственное сотрудничество по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, другими насильственными проявлениями, а также с их финансированием и повысится его эффективность.

Обмен информацией будет осуществляться по дипломатическим каналам, с использованием курьерской службы или иным путем, согласованным компетентными органами, а также с использованием информационных, в том числе межгосударственных систем.