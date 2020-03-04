Международная премия за женскую отвагу будет присуждена журналистке из Армении Люси Кочарян

Международная премия за женскую отвагу, присуждаемая Госдепартаментом США, будет вручена армянской журналистке Люси Кочарян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Госдепартамента США. Торжественную церемонию награждения примет госсекретарь США Майк Помпео. С речью выступит первая леди США Мелания Трамп. Она коснется деятельности 12 смелых женщин. На мероприятии будет присутствовать супруга премьер-министра Армении, председатель Совета попечителей благотворительных Фондов “Мой шаг” и “City of smile / Город улыбок” Анна Акопян.

Люси Кочарян на своей странице в социальной сети Facebook отметила, что ее инициатива вышла на международную платформу.

“Можно сказать, что # voice_of_violence достиг международной платформы. Я говорила, меня невозможно запугать, шантажировать, угрожать, заставить замолчать. Будет большое торжество, мы получим премии от первой леди США - госпожи Трамп”, - отметила Люси Кочарян.

Люси Кочарян выступила в социальной сети с инициативой #voice_of_violence, представив истории женщин и девушек, подвергшихся сексуальному насилию.

На вручение Международной премии за женскую отвагу в этом году представлены Амая Копинс (Amaya Coppens) из Никарагуа, Джалила Хейдер (Jalila Haider) из Пакистана, Клэр Ауедраогон (Claire Ouedraogo) из Буркина-Фасо, Зарифа Гафари (Zarifa Ghafari) из Афганистана, Сусанна Лью (Susanna Liew) из Малайзии, Шахла Хумбатова (Shahla Humbatova) из Азербайджана, Рита Нямпинга (Rita Nyampinga) из Зимбабве, Химена Галарза (Ximena galarza) из Боливии, Ясмин Аль Кадхи (Yasmin Al Qadhi) из Йемена, Амина Холани (Amina Khoulani) из Сирии, Сайрагул Саутбей Из Китая (Sayragul Sauytbay).

Уже на протяжении многих лет награждаются и поощряются женщины из разных стран мира, проявившие исключительное мужество и смелость в деле достижения мира, справедливости, защиты прав человека и гендерного равенства.