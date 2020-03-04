Арман Татоян в Страсбурге встретился с комиссаром СЕ по правам человека

Омбудсмен Армении Арман Татоян 3 марта в Страсбурге встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся предотвращения пыток в Армении, прав женщин и детей и оскорбляющих и унижающих достоинство человека слов в социальных медиа.