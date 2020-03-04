Законодательный орган принял в первом чтении проект, разрешающий доставки лекарств по почте

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении проект закона, которым предлагается разрешить получение лекарств посредством почтовой службы, представленный депутатом от фракции “Мой шаг” Сисаком Габриеляном.

Как передает Арменпресс, законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон “О лекарствах” получил 95 голосов “за” и 12 воздержавшихся.

Согласно ныне действующему закону, при пересечении границы лицо может перевезти с собой лекарство, однако запрещается его доставка посредством почты. Этим регулированием предлагается разрешить доставку препаратов посредством почтовой службы.