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Законодательный орган принял в первом чтении проект, разрешающий доставки лекарств по почте

Законодательный орган принял в первом чтении проект, разрешающий доставки лекарств по почте

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении проект закона, которым предлагается разрешить получение лекарств посредством почтовой службы, представленный депутатом от фракции “Мой шаг” Сисаком Габриеляном.

Как передает Арменпресс, законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон “О лекарствах” получил 95 голосов “за”  и 12 воздержавшихся.

 Согласно ныне действующему закону, при пересечении границы лицо может перевезти с собой лекарство, однако запрещается его доставка посредством почты. Этим регулированием предлагается разрешить доставку препаратов посредством почтовой службы.


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БелТА


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