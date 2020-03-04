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Депутаты отклонили два вотума недоверия правительству Франции

Депутаты отклонили два вотума недоверия правительству Франции

Депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) проголосовали против второй резолюции с вотумом недоверия правительству, предложенной основными левыми партиями. 

Для принятия резолюции необходимо было набрать абсолютное большинство голосов - 289. Однако резолюция набрала лишь 91 голос. "Таким образом законопроект об установлении универсальной пенсионной системы считается принятым", - подчеркнул спикер Национального собрания Ришар Ферран,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эта резолюция была предложена тремя основными левыми партиями: Французской социалистической партией, Французской коммунистической партией и движением "Неподчинившаяся Франция".

Ранее депутаты отклонили резолюцию с вотумом недоверия, предложенную депутатом от крупнейшей правой партии "Республиканцы" Дамьеном Абадом. За нее проголосовали 148 членов Национального собрания.

 

 


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